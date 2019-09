Lavoro, mille colloqui a Empoli: si chiude così Imprese al Centro

Si è conclusa la due giorni di Imprese al Centro al Convento degli Agostiniani di Empoli.

Dopo i 517 CV e gli altrettanti colloqui registrati ieri nella prima mattinata, oggi, giovedì 26 settembre, altri 499 curricula sono stati raccolti dalle aziende presenti. In molti hanno svolto più di due colloqui a testa con le realtà industriali, commerciali e del terzo settore presenti alla manifestazione.

Numeri importanti se si pensa che l’organizzazione di quest’anno ha puntato a una selezione maggiore delle figure ricercate diffondendo oltre un mese e mezzo prima i profili professionali di cui avevano bisogno.

Dunque oltre mille i contatti reali che si sono registrati al Chiostro degli Agostiniani, mentre all’interno del Cenacolo si sono susseguiti work shop sul mondo del lavoro e su, sull’incontro impresa-candidato, sul personal-branding.

«Un evento che alla sua sesta edizione non mostra alcun segno di stanchezza, ma anzi – sottolinea l’assessore Antonio Ponzo Pellegrini – cresce ed ottiene i numeri migliori di sempre. Come amministrazione comunale, che ci ha creduto da subito, questo è un indice chiaro. Significa che quando le istituzioni ascoltano le esigenze del mondo del lavoro, con un approccio operativo, con strumenti semplici per mettere in contatto chi cerca e chi offre lavoro, il nostro tessuto risponde. E si offre un'opportunità autentica ad imprese e persone, che sarebbe difficile ricreare senza il supporto del partner pubblico».

«Un grande successo frutto della collaborazione tra gli attori chiave del territorio Comune associazione di categoria centro per l'impiego e noi di Asev – aggiunge Tiziano Cini, direttore dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa –. Un esempio anche per altre realtà regionali, unico nel suo genere proprio perché, oltre a coinvolgere tutti questi soggetti, vede la partecipazione delle aziende più significative dell'area. Crediamo sia un'opportunità importante per i giovani che possono confrontarsi, incontrare e prendere contatto a quattr'occhi con i responsabili del personale, cosa ben diversa dal semplice invio di un Curriculum Vitae».

Imprese al Centro è finanziato dalla Regione Toscana, gode del patrocinio e della collaborazione del Comune di Empoli, è organizzato da ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa) per il Consorzio Servizi Lavoro, in collaborazione con i Centri per l’Impiego del territorio dell’Empolese Valdelsa.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

