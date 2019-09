Esplosione a Bibbona, il sindaco vicino alle famiglie dei feriti

Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco di Bibbona sull'esplosione avvenuta domenica in un appartamento che ha provocato tre feriti, di cui due molto gravi.

Come Sindaco e, in primo luogo, come bibbonese amico dei feriti, mi sento di esprimere tutta la vicinanza, mia e dell’intera amministrazione comunale, alle famiglie che da domenica sera sono sprofondate in un dolore tanto comprensibile quanto assurdo.

Sono in contatto costantemente con i familiari e con le istituzioni preposte in attesa di conoscere eventuali sviluppi positivi in merito alle condizioni di salute di due dei tre feriti, ancora in coma farmacologico. Il 14enne, fortunatamente, non sembra più in pericolo di vita e sono orgoglioso di come la comunità si stia muovendo per assicurare il massimo supporto, non solo emotivo, proprio a lui, in attesa del suo ritorno a casa: due le iniziative di solidarietà organizzate spontaneamente dai cittadini.

La prima riguarda l’apertura di un conto corrente dedicato per effettuare donazioni, intestato a Valentina Rossetti presso la Cassa di Risparmio di Volterra: l’Iban da utilizzare è IT 37 G 06370 70635 0000 1000 4457 e la causale da riportare è ‘Un aiuto per Samuele’. La seconda iniziativa solidale, dalla medesima finalità, consiste in una cena, in programma giovedì 3 ottobre, all’Agriturismo ‘Da Ottavia’. Il nostro paese ha vissuto e continua a vivere una tragedia che nessuno dovrebbe mai vivere né sperimentare e invito tutti a continuare a sperare che i tre tornino ad essere di nuovo uniti e felici.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Bibbona