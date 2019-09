Festa dei Laboratori Polis, potenziate aree teatro e musica

Sarà come ogni anno una grande festa di arte e musica in strada con protagonisti giovani e meno giovani di Certaldo e dintorni, quella che si svolgerà sabato 28 settembre, dalle ore 16,30 in poi, in via 2 giugno alla “Festa dei laboratori” dell'Associazione Polis.

Musica,danza, teatro, circo, laboratori di arte immagine e tanto altro. Un’occasione per vedere da vicino le decine di corsi che da ottobre animeranno i laboratori di Viale Matteotti 51 ma anche le nuove attività laboratoriali che si svolgeranno negli ex-Macelli comunali, gestiti da Polis.

“La Festa dei Laboratori è l'occasione per conoscere tutte le attività dell'Associazione Polis e scoprire le nuove proposte (dal corso di lingua giapponese alla fotografia digitale) - spiega il presidente, Alfiero Ciampolini - Alla festa di quest’anno mostreremo anche le attività dei laboratori estivi dell'associazione che nei mesi di giugno e luglio hanno visto la partecipazione di oltre 300 ragazzi (il 30% in più rispetto allo scorso anno) ai laboratori di "Pescando sul lago", "Luglio Giocosport", "Campi solari al Parco di Canonica". “

Grazie al recupero degli spazi degli ex-macelli con il finanziamento dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, con il progetto Ma.PS saranno potenziati i laboratori di teatro e musica, mettendo a disposizioni degli allievi nuove attrezzature e spazi per prove, ed avviate nuove attività per

tutta la cittadinanza.

Per maggiori informazioni su tutte le attività dell'Associazione Polis: www.laboratoripolis.it

FB: Associazione Polis Certaldo - tel. 0571663580.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

