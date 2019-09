Festa di San Michele, cosa c'è da sapere su viabilità e divieti

Il prossimo sarà un fine settimana di festa per Carmignano. Da domani, venerdì 27 settembre, a domenica 29, torna la magia del San Michele. Al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione, il transito veicolare e la sosta subiranno alcune modifiche.

In particolare venerdì 27 e sabato 28 settembre dalle 18 alle 2 del giorno successivo e domenica 29 settembre dalle 14 alle 22, sarà interdetto al transito e alla sosta tutto il centro urbano di Carmignano. Nello specifico è vietata la sosta in piazza di S. Cristina a Mezzana, viale Parenti, piazza Santi Michele e Francesco, piazza Vittorio Emanuele II, piazza G. Matteotti, via Pucci e Verdini, via del Ceppo, via Borchi, via Redi, nel nuovo parcheggio pubblico esterno alla carreggiata di via Bicchi. Via Novelli invece sarà chiusa al transito solo in corrispondenza dell’accesso in piazza G. Matteotti. E’ inoltre vietata la sosta in via Vergheretana (nel tratto dalla Chiesa di Carmignano e fino alla piazza di Santa Cristina a Mezzana), via J. Modesti, via Roma, largo della Repubblica, via Bicchi e via Carmignanese (tratto dal bivio con le vie Bicchi, Borchi, Granaio e fino alla rotatoria di La Serra).

In via Granaio è consentito il transito in un’unica direttrice, da Carmignano verso Poggio a Caiano. Via Pucci e Verdini sarà chiusa al transito e transennata dall’intersezione con via Pistoiese/via Loggette. Il transito in deroga sarà consentito solo al bus navetta, ai mezzi di polizia e di soccorso, alle auto con a bordo diversamente abili e munite di apposito contrassegno, ai residenti delle aree interne provvisti di posto auto privato. In via delle Loggette è disposta la circolazione del traffico a senso unico di marcia, con direttrice via Pistoiese – via Granaio, con divieto di sosta su ambo i lati, ad eccezione del parcheggio iniziale, dove gli stalli presenti saranno riservati alle auto al servizio di diversamente abili (munite di apposito contrassegno), e alla Misericordia di Carmignano. Sia da Seano che da La Serra, in questi orari non si potrà quindi salire con mezzi privati verso Carmignano.

Si consiglia perciò di parcheggiare l’auto a La Serra o a Seano e fare uso del servizio di navetta gratuito, attivo il 27 e 28 settembre dalle 19.30 alle 2.30 e domenica 29 settembre dalle 14 alle 23. Per chi arriva da Seano, il capolinea sarà al Parco Museo Quinto Martini; per coloro che si fermano a La Serra, il bus partirà dal parcheggio vicino alla rotonda su via Carmignanese.

Tra gli ulteriori provvedimenti, sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 settembre, dalle 6.30 alle 10 sarà vietata la sosta per il lavaggio della carreggiata da parte di Alia in piazza G. Matteotti, piazza Vittorio Emanuele II, Largo della Repubblica, via Roma.

Divieto di vendita per asporto di alcolici e bevande in bottiglia, bicchieri di vetro e lattine

Per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, venerdì 27 e sabato 28 settembre dalle 18 al termine dell’evento, e domenica 29 settembre dalle 14 alla fine della manifestazione, nel centro abitato di Carmignano devono essere rispettate le seguenti prescrizioni. Tutte le attività autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, qualunque attività di commercio di prodotti alimentari e tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, hanno il divieto assoluto di vendere per asporto alcolici e altre bevande in bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro e in lattine. Le bevande potranno essere somministrate o vendute in bicchieri o contenitori, preventivamente aperti, preferibilmente di materiale compostabile o di carta e, in via residuale, in bicchieri e contenitori (preventivamente aperti) di bioplastica o di plastica. I gestori delle attività dovranno predisporre idonei contenitori per la raccolta differenziata di bottiglie e bicchieri di materiale compostabile, carta, bioplastica o plastica. E’ infine vietato abbandonare nelle aree pubbliche o di uso pubblico bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro e lattine.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

