Firenze, gli artigiani giapponesi alle Murate

Due scuole artigiane a confronto, un incontro all'insegna della qualità, della creatività e delle capacità manuali. Domani, venerdì 27, dalle 18.30 alle 21 si svolgerà l'aperitivo di inaugurazione di “Japan art in Florence” la mostra-mercato di un gruppo di artigiani giapponesi che da anni vivono e lavorano in città. Sarà l'occasione per vederli all'opera, dato che sono previste varie dimostrazioni dal vivo, ma anche per osservare e acquistare i loro manufatti, nei quali si fondono lo stile del Paese orientale dal quale provengono con quello della Toscana, dove hanno scelto da tempo di abitare e produrre.

L'iniziativa si svolge nel Murate Idea Park, in piazza Madonna della Neve 8, e proseguirà anche sabato e domenica, con orario 10-20 (ingresso libero).

«Si tratta di una magnifica iniziativa che racchiude in sé la forza del lavoro artigianale e della tradizione toscana. Sarà bello vedere all'opera questi artisti che provengono da un Paese così distante dal nostro. La loro passione nell'accogliere e nell'apprendere le nostre tradizioni artigiane ha condotto a risultati eccellenti» dice Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze.

In mostra ci saranno i lavori di Shoko Matsuoka (calzolaia), Takafumi Mochizuki (intarsiatore), Jun Abe (liutaio), Mari Yoshida Foglia (orafa), Satoshi Dobara (pittore) Akiki Kayano (pittrice), Motoko Hasegawa (restauro di mobili) e Morita Kyoko (pelletteria).

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze