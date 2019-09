'Friday for future', Cgil Siena scende in piazza con le borracce contro la plastica

“La necessità non più rinviabile di attenzione e sensibilità da parte nostra nei confronti dell’ambiente” - dice il Segretario Generale della CGIL di Siena - “non può non vedere coinvolta ed impegnata concretamente anche la nostra Organizzazione. In occasione del ‘Friday for future’ abbiamo deciso di fare un passo piccolo ma significativo rendendo le nostre Camere del Lavoro un po’ più ‘plastic free’ con l’eliminazione delle bottigliette d’acqua”.

“Abbiamo provveduto a certificare e segnalare gli accessi all’approvvigionamento di acqua potabile nelle nostre sedi” – spiega il Segretario – “e fornito ai dipendenti una borraccia che sostituirà il nostro modo di bere. Ci vuole una presa di coscienza ed un cambiamento culturale di cui, sia in forma collettiva che individuale, ognuno di noi si deve far carico, per dare la possibilità alle future generazioni di vivere in un contesto che segni un’inversione di tendenza ad una direzione che mette in discussione la vita stessa del pianeta”.

“Cogliamo l’occasione per ricordare che la nostra organizzazione ha aderito a livello nazionale al Friday for future di domani” – conclude Seggiani – “invitando tutti a partecipare alla manifestazione che si svolgerà a Siena con ritrovo alle ore 9 alla Lizza”.

Fonte: Cgil Siena - Ufficio Stampa

