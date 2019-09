Fridays for Future, Diritti in Comune propone: "Un albero per famiglia"

Diritti in Comune sostiene convintamente la manifestazione “Fridays for Future” che vede scendere in piazza i giovani di tutto il mondo per sensibilizzare le istituzioni ad agire attivamente contro i cambiamenti climatici.

Purtroppo, come ben sappiamo, la quantità di CO2 nell’atmosfera è in costante aumento da oltre cinquant’anni. Nel 1980 contavamo circa 340 ppm, nel 2013 abbiamo raggiunto la soglia dei 400ppm e adesso siamo a circa 415 parti per milione, una concentrazione che sulla terra non si verificava da milioni di anni e che rischia di determinare una sequenza di cambiamenti in grado di rendere la terra un habitat ostile all’umanità.

Di fronte ad uno scenario così apocalittico, ci siamo chiesti come possiamo fare la nostra parte, nel nostro piccolo, nella nostra città. Diamo due informazioni: a Fucecchio abitano circa 8.000 famiglie e l’unica “tecnologia” conosciuta per poter togliere CO2 dall’atmosfera è piantare alberi.

Ogni albero sottrae all’atmosfera dai 10 ai 20 Kg di CO2 all’anno. Ottomila alberi quindi significherebbero una riduzione dalle 80 alle 160 tonnellate di CO2.

Per questo lanciamo l’idea: Un albero per famiglia.

È una proposta che facciamo alle istituzioni, che ci indichino zone a proprietà pubblica su cui poter piantare alberi, ma che facciamo anche ai proprietari di terreni e a tutti i cittadini di Fucecchio.

Un albero per famiglia, per non dover dire ai nostri figli, un giorno, che non ci abbiamo nemmeno provato.

Fonte: Diritti in Comune

