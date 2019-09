Fridays for Future, Mugnaini: "Montespertoli è presente, creare un gruppo locale"

A luglio in Consiglio Comunale abbiamo dichiarato lo stato di emergenza climatica e ambientale.

La strada è solo in salita ma non possiamo fermarci. Domani, Venerdì 27 Settembre è il Fridays for Future e voglio ribadire a gran voce che il Comune di Montespertoli è presente e sostiene con forza la battaglia per un futuro migliore per tutti.

Vogliamo aria più pulita, meno plastica abbandonata nell'ambiente, energia da fonti rinnovabili e un futuro sostenibile per tutti i bambini.

Invito tutti i cittadini a creare un gruppo locale di Friday for Future.

Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli

