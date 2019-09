Fridays for future, Prc Toscana in piazza

Fridays for future. Non solo condividiamo – non da ora, ma da anni – gli obbiettivi e i contenuti dello “sciopero” che culmina nella giornata di domani, ma siamo fattivamente impegnati nei territori, nelle istituzioni, nei movimenti a promuovere e sostenere questa battaglia, appunto, per il futuro di tutte e tutti. Lo facciamo rimboccandoci le maniche e con spirito di servizio, nella consapevolezza che la pluralità di questo movimento mondiale è uno dei motivi della sua forza. Siamo per altro consapevoli, come per altro la stessa Greta Thunberg ha più volte sottolineato, che non solo non c’è contraddizione fra lotta contro i cambiamenti climatici e lotta per i diritti sociali, ma che i due aspetti si tengono, e anzi sono interconnessi: è questo sistema economico e sociale che ha prodotto e produce la devastazione del territorio e dell’ambiente, e che deve essere modificato: quindi giustizia sociale e futuro ambientale o vanno insieme o sono sconfitti entrambi. Nella logica – che abbiamo sempre portato avanti – dell “pensare globale e agire locale” siamo impegnati a tutti i livelli dove siamo presenti – dai piccoli comuni, le piccole realtà, in Toscana e in Italia – perché le scelte politiche (e chi le porta avanti) siano conseguenti al contrasto all’emergenza climatica già in essere. Significa anche volere e perseguire un nuovo modello di sviluppo, lottare per ridurre le diseguaglianze sociali e contro la riduzione degli spazi democratici perseguita da ristrette oligarchie economico affaristiche, anche in Toscana. Quindi sì all’economia circolare, a una mobilità pubblica e diffusa, a più e migliore lavoro, alla lotta contro le grandi opere inutili e dannose (si pensi ad esempio al nuovo aeroporto di Firenze) agli inceneritori, alla cementificazione, devastazione e sfruttamento selvaggio del territorio ecc. Questo il faro che ci ispira anche in vista delle prossime elezioni regionali, e che per noi non può essere in discussione e che anzi rappresenta una discriminante rispetto all’interlocuzione in vista di questa scadenza.

La segreteria regionale di Rifondazione Comunista - Toscana

