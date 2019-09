Furti nelle gioiellerie del Fiorentino, in manette 46enne

Un 46enne calabrese è finito in manette per un furto in gioielleria a Sesto Fiorentino. L’uomo è stato fermato dopo che aveva rubato un bracciale e un paio di gemelli in oro del valore complessivo di 2mila euro. L'arresto è avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 25 settembre, ma le indagini della polizia andavano avanti da tempo.

Erano partite da un altro furto simile commesso in via Tornabuoni lunedì, dove un bracciale da 6mila euro era stato rubato. Sempre con lo stesso modus operandi è stata rubata anche una collana da 1.600 euro in vial Europa il giorno seguente.

Analizzando una serie di elementi comuni ai tre i colpi, gli investigatori hanno subito concentrato la loro attenzione sul 46enne, peraltro già noto alle forze di polizia proprio per furto. Ieri mattina hanno rintracciato l’auto che l’uomo aveva noleggiato e hanno cominciato a seguirlo, monitorando i suoi spostamenti.

L’attività ha portato gli inquirenti a Sesto Fiorentino dove il sospetto ha visitato almeno altre due gioiellerie prima di passare all’azione. Il colpo è stato portato a termine chiedendo alla dipendente del negozio di mostrare vari oggetti preziosi, per poi prelevarne due con destrezza, senza che l'esercente se ne rendesse conto. Gli agenti sono intervenuti e lo hanno arrestato.

Il bracciale rubato lunedì è stato trovato e venduto a un compro oro a Novoli. In un altro analogo esercizio a Prato la polizia ha trovato e sequestrato la collana trafugata martedì in viale Europa e rivenduta per 270 euro. Gli inquirenti sono ora a lavoro per accertare eventuali responsabilità del 46enne calabrese nei furti messi a segno lunedì e martedì scorso a Firenze.

