Gemellaggi, visita della delegazione ufficiale di Prachatice a Impruneta

Ospite di Impruneta, in occasione della Festa dell'Uva, una delegazione dalla città gemellata di Prachatice dalla Repubblica Ceca.

In apertura del consiglio comunale di oggi, un intervento del Sindaco ‎Martin Malý.

Grazie al Comitato Gemellaggi di Impruneta e all’Ente festa dell’Uva, una gruppo di cittadini di Prachatice, tra cui sindaco, vicesindaco e preside delle scuole primarie e secondarie, sono ospiti di Impruneta per qualche giorno.

In apertura del Consiglio comunale di oggi, giovedì 26 settembre 2019 alle ore 17.00, nella sala delle riunioni del Palazzo Comunale di Impruneta c’è stato un momento di accoglienza e saluto.

Lillian Kraft, presidente del Comitato gemellaggi di Impruneta, ha accolto la delegazione e introdotto, davanti al consiglio riunito, gli ospiti giunta dalla cittadina della Boemia.

Il Sindaco, Alessio Calamandrei, l’ha ringraziata pubblicamente perché “Ha sempre creduto in questo progetto dei gemellaggi e ha rinsaldato i legami e gli scambi che si erano un po’ allentati" e ha concluso il suo intervento di saluto invitando la delegazione a tornare “Siete venuti veramente nella settimana più bella dell'anno a Impruneta, per la Festa dell'uva. Vi aspettiamo di nuovo il prossimo anno quando ospiteremo il progetto EWA dell’Orchestra internazionale giovanile”.

Il Sindaco ‎di Prachatice Martin Malý ha preso la parola ricordando lo scambio artistico di questa estate “Salve Prachatice” che quest’anno ha sviluppato il tema "L'arte non ha confini" e che ha coinvolta anche due artisti imprunetini: Maurizio Biagi e Giulio Calamandrei: "Sono felice degli eventi organizzati con gli artisti cechi a cui collaborano anche pittori di Impruneta. Vi invito alla nostra Festa del sale che si tiene l’ultima settimana di giugno. Portate i vostri prodotti tipici, la porta è aperta per i vostri produttore di olio e vino” e ha proseguito con apprezzamenti per la Festa dell’uva di Impruneta in cui “tutti ci mettono tantissima passione e c’è una vera competizione 'sana', complimenti!”

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Impruneta