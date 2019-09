Chi si nasconde dietro il duo Legno? Intervista a Liberi Tutti Live

I misteriosi cantautori Legno sono stati ospiti quest'oggi di Liberi Tutti Live, trasmissione di Radio Lady condotta da Irene Rossi.

Legno è un progetto indipendente firmato dall’etichetta milanese Matilde Dischi. Il duo ha volutamente coperto il volto con l'intento di creare un nuovo personaggio, una sorta di supereroe della musica indie/pop italiana.

Legno debutta a giugno 2018 con la trilogia Sei la mia droga (parte uno), Tu chiamala estate (parte due) e Mi devasto di thè (parte tre).

Il 28 novembre Spotify nota i Legno e li inserisce con “Sei la mia droga” nella playlist Scuola Indie.

I successivi singoli Le canzoni di Venditti e Febbraio entrano in playlist come Scuola Indie e la prestigiosa Indie Italia, e anticipano la pubblicazione del disco Titolo album, uscito il 29 marzo per Matilde Dischi con distribuzione Artist First.

Il successo dei Legno continua grazie alla collaborazione estiva con Divanoletto, nome d’arte dell’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis, per il singolo All You Can Eat. Il 27 settembre prossimo uscirà il nuovo singolo "Affogare"



