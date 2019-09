Lavori di manutenzione straordinaria su due edifici Erp del Comune

Lavori di manutenzione straordinaria su due edifici di edilizia residenziale pubblica nel territorio del Comune di Lastra a Signa. Il primo intervento, attualmente in corso, sta interessando un edificio con 24 alloggi in via Togliatti e riguarda la rimozione della copertura in cemento-amianto, la posa in opera di nuovo manto di copertura in pannelli termoisolanti e la realizzazione dell’impianto anti caduta. Il secondo intervento riguarda l’edificio Erp in via delle Mimose a Malmantile dove sono in corso di completamento i lavori di rifacimento delle facciate, la sistemazione dell’impianto anti-caduta e l’impermiabilizzazione dei canali di gronda oltre alla sostituzione delle persiane e la sistemazione della pavimentazione esterna. I due interventi, appaltati in un unico lotto, sono realizzati da Casa Spa, la società che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica sul nostro territorio, e sono stati finanziati in parte con fondi Erp ordinari e in parte con i canoni Erp per un investimento pari a 160.700 euro. Inoltre, sempre per quanto riguarda l’edificio di via delle Mimose, sono già state stanziate altre risorse, pari a 124.000 euro, per il completamento dei lavori di manutenzione dei fabbricati.

“Siamo contenti di vedere che i nostri edifici di edilizia residenziale pubblica sono oggetto di importanti ristrutturazioni e migliorie – ha spiegato il sindaco Angela Bagni- l’obiettivo è quello di arrivare ad edifici sostenibili anche da un punto di vista ambientale ed energetico. Da questo punto di vista l’intervento sul tetto del condominio di via Togliatti, con la rimozione dell’amianto, era un intervento necessario anche per la messa in sicurezza della struttura”.

"L'obiettivo dell'Azienda – ha aggiunto il presidente di Casa Spa Luca Talluri- è rispondere con efficacia ed efficienza alle esigenze del servizio da svolgere e alle aspettative che i Comuni manifestano; credo si possa dire che l'eliminazione dell'amianto dalle coperture di tutte le case popolari sia un bell'esempio di questo".

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lastra a Signa