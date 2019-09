Litiga con la moglie e sbatte la porta dell'ascensore, ma colpisce il figlio di 18 mesi: arrestato

Ha litigato con la moglie, poi ha sbattuto senza volerlo la porta dell'ascensore condominiale per la rabbia, colpendo il loro figlio di 18 mesi. L'uomo, un 43enne, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. L'episodio è accaduto in un condominio di Firenze. Il piccolo ha riportato una contusione alla fronte giudicata guaribile dai medici in tre giorni. La coppia si starebbe separando e insulti e violenze nei riguardi della donna starebbero andando avanti da mesi. Nel caso più grave il 43enne ha colpito la moglie con una gomitata al volto.

