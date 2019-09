LoppianoLab, lo sviluppo sostenibile e l'economia di papa Francesco

Il paradigma dell’ecologia integrale sfida il mondo dell’economia e della politica: l’edizione 2019 di Loppianolab comincia simbolicamente venerdì 4 ottobre, giorno di San Francesco, presso il Polo Lionello Bonfanti, primo polo europeo e punto di convergenza per le oltre 200 aziende italiane che aderiscono al progetto di Economia di Comunione.

«Occorre pertanto correggere i modelli di crescita incapaci di garantire il rispetto dell’ambiente, l’accoglienza della vita, la cura della famiglia, l’equità sociale, la dignità dei lavoratori, i diritti delle generazioni future» scrive Papa Francesco nella sua lettera d’invito all’evento “The Economy of Francesco”. «Purtroppo resta ancora inascoltato l’appello a prendere coscienza della gravità dei problemi e soprattutto a mettere in atto un modello economico nuovo, frutto di una cultura della comunione, basato sulla fraternità e sull’equità». Venerdì 4 ottobre, Loppianolab 2019 apre i battenti raccogliendo la sfida, mettendo a confronto il mondo dell’economia e della politica con il paradigma dell’ecologia integrale lanciato da Papa Francesco già nella sua lettera Enciclica Laudato Si’.

Nel giorno di San Francesco, studiosi di economia, imprenditori, esponenti del mondo dell’associazionismo e politici, si confronteranno con le parole chiave di questa edizione del laboratorio per l’Italia: “Custodire, valorizzare, innovare”.

Spiega l’economista Luigino Bruni, del comitato organizzativo dell’evento: «Abbiamo scelto di cominciare simbolicamente nel giorno di San Francesco perché Francesco non solo rifiuta l’economia del tempo, ma afferma un altro modo di fare economia. Il tema della povertà scelta apre la strada ad un’economia diversa: una povertà come radice di un’altra idea di mondo di giustizia, di inclusione degli esclusi, di economia della condivisione. I beni e la ricchezza sono un dono, una gratuità, una grazia. La gratuità precede i nostri meriti. Poi, c’è la dimensione del rapporto profondo tra economia ed ecologia. Con lui si pensa per la prima volta a un’economia sostenibile e circolare».

Coordinati da Eugenia Scotti, conduttrice di TV2000, si confronteranno sul tema studiosi di economia e imprenditori: Suor Alessandra Smerilli, docente di Economia Politica alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma; Giuseppe Argiolas, docente di Management presso l’Istituto Universitario Sophia di Loppiano; e poi, tre imprenditori che rappresentano diverse aree della Penisola, Roberto e Monica Oppio della Bionatural Dimension (Milano), Emanuel Dairo dell’Associazione Costruttori di Pace (Firenze) e Jacopo Conte della Orto e Porto (Lecce).

Sul tema interverrà anche il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, l’onorevole Steni Di Piazza.

A metà pomeriggio, Loppianolab prosegue con una celebrazione: verrà scoperta la targa dedicata a Lionello Bonfanti, cui è intitolato il Polo. Magistrato e focolarino, fu il più giovane pretore d’Italia negli anni ’50. Arrivò a Loppiano nel 1965 e qui, per 15 anni, dedicò tutto sé stesso allo sviluppo della cittadella internazionale, cercando di renderla il più possibile simile alle altre città del mondo, con una sola differenza, la sua legge: l’amore reciproco.

The economy of Francesco

A seguire, la presentazione dell’evento “The Economy of Francesco” che nel marzo 2019 vedrà l’incontro di Papa Francesco con giovani economisti, imprenditori e change makers, ad Assisi, per suggellare un patto nello spirito di San Francesco, perché l’economia di oggi e di domani diventi più giusta, fraterna e sostenibile, con un nuovo protagonismo di chi oggi è escluso.

Into the LABel

Infine, torna l’appuntamento con Into the LABel il laboratorio di Consumo Responsabile e Democrazia Economica, presso la Coop di Figline Valdarno, per imparare a scoprire il valore sociale dei prodotti di uso quotidiano che troviamo sugli scaffali dei supermercati e a fare valutazioni "consapevoli" al momento dell'acquisto.

Afferma Koenraad Vanreusel, presidente del Polo Lionello Bonfanti: «Il Polo desidera essere sempre di più luogo di testimonianza di pratiche coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e dei valori espressi nell’enciclica “Laudato Si’” che passano anche attraverso scelte di maggiore sobrietà adottate sia dai singoli che dalle imprese.

Loppianolab 2019 è promosso dalla Cittadella internazionale di Loppiano (Fi), e dal Polo Lionello Bonfanti, in collaborazione con il Gruppo Editoriale Città Nuova, e l’Istituto Universitario Sophia.

Per le iscrizioni, consultare il sito www.loppianolab.it .

