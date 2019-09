Quali materiali scegliere per gli infissi? Alfer Porte e Finestre vi aiuta

Ritorna l'appuntamento periodico su Radio Lady con Alfer, l'azienda di Castelfiorentino (via Ugo La Malfa 9 a Castelfiorentino, zona industriale Pesciola) specializzata in porte e finestre: in studio assieme a Cristina Ferniani per la trasmissione Buongiorno Lady erano presenti i titolari Stefano Taddei e Marco Papucci.

Nella puntata andata in onda martedì 24 settembre l'attenzione si è focalizzata sulle 'materie prime' con cui si può comporre un infisso. Stefano Taddei spiega: "La scelta del materiale è importantissima, il cliente può scegliere tra alluminio, acciaio, Pvc e materiali misti". Andiamoli a scoprire:

Alluminio

L'alluminio è molto usato in Toscana, richiede un budget d'acquisto abbastanza alto però non ha bisogno di grande manutenzione e ha uno stile minimal per case moderne. Con l'alluminio è possibile costruire grandi vetrate, con le piccole dimensioni però ha qualche difficoltà nell'isolamento tecnico. Si può colorare l'alluminio o fare delle finiture in legno, altrimenti meglio scegliere un altro materiale.

È consigliabile l'alluminio perché considerato resistente meccanicamente e molto duttile, ha un impatto estetico molto bello per le grandi vetrate di una casa o di un esercizio commerciale.

Pvc

Il cloruro di polivinile, materiale plastico con rinforzi in acciaio all'interno, è un materiale esteticamente molto simile al legno. Ha un budget più economico ed è molto isolante. Il materiale trattiene il calore all'interno d'inverno e con un buon vetro aiuta anche a risparmiare in bolletta.

Anche per il Pvc la manutenzione è quasi nulla, serve solo un controllo annuale alle regolazioni per far sì che possa durare nel tempo, al contrario del legno che ha invece budget di costruzioni alti e manutenzioni più frequenti.

Materiali compositi

Ci sono varie scelte quando si tratta di materiali compositi. Ad esempio possiamo avere una finestra in legno/pvc con il rivestimento in alluminio. Tra i punti forti notiamo l'assenza di manutenzione perché la finestra non si deteriora all'interno. Di contro, è necessario possedere un budget medio-alto per ottenere queste ottime prestazioni.

Acciaio

Per acciaio si intende l'acciaio inox oppure ferro zingato con verniciature o altre rifiniture. Come il legno, è stato uno dei primi materiali usati per gli infissi. È possibile lavorarci e realizzare anche opere di pregio, ad esempio con il ricercato effetto corten (in stile ruggine). L'isolamento termico è possibile anche se ha prestazioni inferiori rispetto agli altri materiali appena trattati.

Il vetro

Infine parliamo del vetro, l'80% della finestra stessa. Deve far passare la luce mantenendo tutto il resto fuori, ossia calore in estate e freddo d'inverno, per non parlare dei rumori e dei malintenzionati.

Le possibilità del vetro sono migliaia, ci sono tantissime sigle che possono confondere il cliente, per questo è d'obbligo procedere prima con una consulenza, dopo aver contattato Alfer Porte e Finestre.

"La prima cosa che facciamo quando entriamo in casa - spiegano Taddei e Papucci - è utilizzare la bussola, sembra strano ma l'ubicazione dell'edificio rispetto ai punti cardinali modifica l'illuminazione. Dobbiamo massimizzare la luce e le prestazioni di tenuta termica, da qui la scelta dei vari tipi di vetro".

Possono sorgere esigenze di abbattimento acustico, per ambienti esterni particolarmente rumorosi, o di antieffrazione, per aumentare la sicurezza all'interno della casa (esistono per esempio vetri anti-crimine o blindati). Tutte queste esigenze possono emergere durante un confronto con il cliente, ma non ci sono dubbi sul fatto che Alfer le potrà esaudire interamente.

Puoi visitare il sito Alferinfissi.it, la pagina Facebook Alfer, oppure prendere un appuntamento allo 0571/629228 o ancora scrivere una mail a info@leportedialfer.it

Ricordiamo che Alfer Porte e Finestre ha la sede in via Ugo La Malfa 9 a Castelfiorentino, zona industriale Pesciola.

Alfer Porte e Finestre opera in tutta la Toscana.