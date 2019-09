Matrimoni in villa, pubblicato l'avviso per i proprietari

Il Comune di Montemurlo ha pubblicato l'avviso con il quale l'amministrazione invita i proprietari di ville e dimore storiche a concedere in uso gratuito uno spazio nel quale celebrare matrimoni e unioni civili per i privati che ne faranno richiesta. Per aderire c'è tempo fino al prossimo 25 ottobre.

L'iniziativa vuole promuovere, a scopo culturale e turistico, le attività economiche svolte nelle ville storiche o di rilevante valore testimoniale, presenti sul territorio di Montemurlo, per valorizzare questi luoghi e più in generale tutto il territorio comunale con ricadute positive sull’economia locale. « Crediamo che anche il rito del matrimonio e delle unioni civili possa rientrare a pieno titolo tra le modalità di fruizione delle dimore storiche o di rilevante valore testimoniale.- spiega il sindaco Simone Calamai- Il matrimonio può rappresentare un'occasione per mettere a frutto a fini economici una proprietà storica con positive ricadute su tutta la comunità».

Per poter celebrare i matrimoni in villa è però necessario creare un ufficio di stato civile distaccato. Per questo il Comune ha la necessità di ottenere da parte dei privati la disponibilità, mediante contratti di comodato, per l’uso di un locale ubicato nella villa o dimora storica, dove svolgere la celebrazione. Nello spazio messo a disposizione il Comune istituirà un separato ufficio di stato civile, oltre quello esistente presso la sede del municipio, per metterlo a disposizione, di volta in volta, agli eventuali richiedenti.

Le ville o comunque di spazi di riconosciuto valore testimoniale dovranno trovarsi a Montemurlo ed avere i requisiti di idoneità ed agibilità, a tal fine gli interessati dovranno allegare all’istanza apposita scheda tecnica e planimetria. La domanda dovrà pervenire via posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.montemurlo@postacert.toscana.it oppure mediante presentazione all’ufficio Protocollo del Comune o ancora per posta raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Montemurlo via Montalese 472/474 cap 59013 – Montemurlo. Per ogni eventuale chiarimento si può contattare Erika Daveth tel. 0574/558205.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

