Mercatale Empoli, tanta varietà per i prodotti di stagione

Torna sabato 28 settembre 2019 il ‘Mercatale in Empoli’, appuntamento in piazza della Vittoria, dalle 8.30 alle 13, con prodotti di qualità e le eccellenze che lo caratterizzano da anni.

Le aziende agricole porteranno sui banchi del mercato i loro ‘frutti della terra’. L’elenco fa capire quanta varietà possa regalare ogni sabato la ‘fiera a km0’: la pasta e miele biologico de La Ginestra; formaggi al tartufo di Maria di Volterra; carne di Roberto Romagnoli da tre generazioni; pane di grano antichi del forno Rumolino; la famosa focaccia con l’uva dei Due Pani di Lazzeretto; verdure di stagione e le cipolle di Certaldo di Luigina d’Ercole; la cinta senese dell’azienda agricola Il Ruscello di Chianni.

E ancora, i conigli di Andrea Pancanti di San Miniato e gli strepitosi Formaggi del Dottore di Castelfiorentino, creati per portare la bellezza e la creatività della Toscana sulla tavola di chi ama il viver bene.

Un Mercatale di eccellenze tipiche locali toscane per tutti i gusti e tutti i palati anche per quelli più esigenti.

All’esterno non mancheranno i vivai con piante e fiori.

