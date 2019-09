Minaccia moglie con coltello, arrestato a Firenze

Un 32enne serbo è stato arrestato ieri dalla polizia a Firenze per aver minacciato la moglie con un coltello da cucina davanti alle loro due figlie, entrambe minorenni. Quando sul posto è arrivata la pattuglia della squadra volante l'uomo aveva ancora il coltello in pugno. La donna è stata allontanata dall'abitazione dagli agenti che hanno convinto il 32enne a posare l'arma. Dai racconti delle donna emerge che avrebbe subito minacce e violenze da anni, ma di non aver mai denunciato per paura che il padre fosse allontanato dalle figlie.

