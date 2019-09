Monoblocco Carrara, Giannarelli (M5S): “Tutelare i cittadini”

“Scandaloso apprendere che dal 2009 molti sapevano delle condizioni critiche del Monoblocco di Carrara e nessuno ha fatto nulla”. Così il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Giacomo Giannarelli, riguardo lo stato di salute dell'ospedale apuano e i problemi legati al rischio sismico. “Oggi – insiste Giannarelli - è il tempo della responsabilità: dobbiamo risolvere la questione una volta per tutte. Serve la totale garanzia della copertura finanziaria da parte della Regione, così come è fondamentale sia assicurato ai cittadini che i servizi non verranno in alcun modo né tolti, né diminuiti. Resta forte amarezza e sconcerto nell’apprendere che i tre milioni di euro spesi nel pochi anni fa per la ristrutturazione del Monoblocco sono stati, di fatto, buttati al vento”. Giannarelli chiede “Un urgente incontro con l’assessore alla Salute Stefania Saccardi così da concordare nero su bianco la risoluzione del problema assieme al sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale”.