A Montecatini l'Accademia Federale della Lega

Verrà inaugurata sabato nel comune di Montecatini Terme, l'Accademia Federale della Lega in Toscana. Il primo appuntamento destinato a tutti gli iscritti del Carroccio, si svolgerà presso l'Hotel Vittoria, alle ore 10.00. All'evento saranno presenti il responsabile Nazionale e anche Toscano della scuola di formazione politica il Senatore Manuel Vescovi, il responsabile enti locali Lega Stefano Locatelli, il vicesegretario nazionale del Carroccio Andrea Crippa, il sindaco di Montecatini Luca Baroncini, l'eurodeputata Susanna Ceccardi, il capogruppo Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni, il commissario Lega Pistoia Sonia Pira e Luciana Bartolini consigliere regionale Lega. L' Accademia Federale è nata nell'ottobre 2018 grazie ad un'idea del Segretario Federale Matteo Salvini e, si rivolge ai tesserati leghisti che desiderano arricchire le proprie conoscenze politiche, istituzionali e amministrative, partecipando attivamente al progetto di cambiamento e del buonsenso proposto dal leader leghista.

"Sono molto soddisfatto di questo inizio - dichiara il Senatore Manuel Vescovi - sarà un percorso formativo di alto livello, utile per tutti coloro che avranno voglia di formarsi e aggiornarsi. Tanti i temi

trattati: comunicazione politica, enti locali, geopolitica, famiglia-istruzione-sanità, tecniche per la campagna elettorale, Unione europea, federalismo e molto altro".

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montecatini Terme