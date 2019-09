Non pagano il rapporto con una prostituta e le rubano la borsa: denunciati

I carabinieri di Montecatini Terme hanno denunciato in stato di libertà un tunisino di 23 anni e un senegalese di 22 anni per rapina impropria. Dopo le indagini con la visione delle telecamere di zona, i militari sono riusciti ad identificare i due giovani, che sono ritenuti essere i responsabili di una rapina impropria avvenuta ai danni di una prostituta la notte del 22 settembre scorso in Piazzale Leopoldo a Montecatini Terme. Nella circostanza, i due individui, dopo aver consumato un rapporto sessuale, rifiutavano di pagare ed asportavano la borsa contenente documenti ed effetti personali della vittima, la quale, nel tentativo di ostacolare i due soggetti, rovinava a terra ma fortunatamente non riportava nessuna lesione personale.

