Passeggiata e visita al Parco Montereggi, nuovo trekking a Capraia e Limite

Seconda edizione di “Terretrusche”, il calendario di eventi ed attività alla scoperta dell’antico popolo etrusco, nell’ambito del “Settembre Limitese”.

Sabato 28 settembre è in programma la passeggiata per raggiungere l’antico insediamento etrusco di Montereggi dove, bambini e famiglie potranno sperimentare e conoscere la vita del popolo etrusco.

Un pomeriggio di giochi alla scoperta di usi e costumi dell’affascinante e misteriosa civiltà etrusca, in compagnia di veri e propri figuranti in costume, grazie all’Associazione Antichi Popoli e la visita guidata al sito da parte degli amici del GAM Gruppo Archeologico di Montelupo.

Si consiglia scarpe da trekking e/o comode per la camminata, zainetto con acqua, crema solare, cappello per il sole, giacca pioggia.

La passeggiata è organizzata dalla Pro-Loco Capraia e Limite, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con Toscana Hiking Experience, Associazione di guide ambientali professionali.

Il ritrovo alle ore 15 al Museo Navale di Limite sull'Arno, in piazza C.Battisti, arrivo al Parco Archeologico Montereggi, circa 2 km con dislivello di 90 m.

La partecipazione è gratuita e al termine del percorso sarà offerta una merenda.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Capraia e Limite