Cinquant'anni per il PG93, grande festa con Riccardo Cioni a Sovigliana

Volete rivivere gli anni Ottanta? Sabato 28 settembre l'appuntamento è in viale Togliatti a Sovigliana (Vinci) con il ritorno del PG93 con il mitico dj Riccardo Cioni. Cinquanta sono le candeline sulla torta dello storico locale e sabato sarà una festa grandissima.

La voglia di anni '80 sta contagiando tutti. Gran successo di prenotazioni, c'è ancora qualche posto libero per la cena (dalle 20). Ma si può entrare tranquillamente al ballo dalle 22.30 in poi senza bisogno di prenotazioni.

Rispetto alle passate edizioni della rievocazione, non cambia nulla: nella formula della serata ci sarà la cena spettacolo su prenotazione dalle ore 20,00 e dalle 22.30 ingresso al ballo, tutto questo come sempre in collaborazione con Radio Lady.

Info e prenotazione tavoli: Sauro 3358218550.

