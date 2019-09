Piazza delle Cure, un weekend per il completamento

Sabato 28 e domenica 29 settembre è in programma il completamento della sistemazione di piazza delle Cure a Firenze. Si tratta dell’asfaltatura di una porzione della viabilità lato via Borghini. Una volta completata, quindi da lunedì, i veicoli in arrivo dalla direttrice via Faentina-via Borghini non dovranno più entrare nella rotatoria per proseguire verso il cavalcavia delle Cure e viale dei Mille ma avranno il via libera con benefici sulla viabilità. Dal punto di vista dei provvedimenti, sarà chiusa via Borghini nell’ultimo tratto da via Boccaccio a piazza delle Cure. I veicoli provenienti da via Borghini saranno deviati sul percorso via Boccaccio (che nel tratto via Borghini-via Sacchetti cambierà senso di marcia) e via Sacchetti per poi rientrare nella piazza. Questo itinerario alternativo sarà interdetto ai mezzi superiori ai 35 quintali con stop già da via Salviati e via Faentina. Queste modifiche interesseranno anche i bus Ataf, in dettaglio la linea 1 (il capolinea sarà effettuato esclusivamente su via Boccaccio) e la linea 21 (percorso alternativo via Caldine-Fiesole-piazza Edison). Per info www.ataf.net

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

