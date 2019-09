Piazza Saragat, inaugurazione dell’intervento di ampliamento

Si sono conclusi i lavori di ampliamento di piazza Saragat, nel quartiere Corea, che hanno interessato sia la sistemazione a verde, che l’arredo della parte di piazza ad est di via Gobetti. Un intervento realizzato in sintonia con la parte di piazza preesistente proprio per dare l’idea della continuità dello spazio pedonalizzato.

Domani, venerdì 27 settembre alle ore 12 cerimonia di consegna della nuova piazza alla città alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dei tecnici comunali e dell’impresa Edinfra srl. che ha realizzato i lavori.

I lavori, che hanno comportato una spesa complessiva di 386 mila euro, rientrano nel Piano triennaleopere pubbliche 2017-2019, e costituiscono un ulteriore elemento che si aggiunge alla graduale attuazione del Piano di Recupero “Corea” (iniziato nel 1998).

L’intervento ha previsto la pedonalizzazione del tratto di via Bussotti (ex via Luzzati) da via Gobetti a via Amendola e la sua assimilazione all’attuale piazza Saragat. Questa nuova parte di piazza è stata concepita in continuità sia compositiva sia materica con la parte già realizzata. Lungo il lato lungo, infatti, le due parti seguono un andamento che si caratterizza per il disegno ordinato che separa la superficie prato/alberata da quella pavimentata. Lato via Bussotti sono state realizzate 7 aiuole a prato, analoghe alle 12 già presenti lato PAM. Su ciascuna aiuola che oggi presenta un bel manto erboso è stato piantato un tiglio della specie tilia euchlora, albero vigoroso e rustico con grandi foglie di colore verde brillante, che potrà raggiungere anche i 18-20 metri di altezza. Per assicurare omogeneità di effetto tra le due parti di piazza, sono stati piantati altri 12 tigli nelle aiuole già esistenti.

Il progetto ha previsto inoltre l’aumento delle sedute attuali con nuove panchine in travertino bianco, alcune con schienale, che risaltano su una pavimentazione realizzata in porfido.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

