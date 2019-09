ProLoco Vinci, nel nuovo direttivo tre under 30

Martedì 24 settembre si è riunita l’assemblea ordinaria della ProLoco Vinci per eleggere il nuovo Consiglio direttivo per il prossimo triennio.

Fanno parte del nuovo Consiglio: Stefania Galletti, Cesare Berni, Silvia Spinelli, Luigi Micheli, Simona Baldacci, Licia Scardigli, Marco Viviani, Caterina Cinelli, Iuri Giraldi, Mattia Desideri e Matteo Berti.

I membri del Consiglio, nella loro prima riunione, tenutasi subito dopo l'Assemblea, hanno proceduto all’elezione, al loro interno, delle cariche sociali.

Le cariche assegnate all’interno del nuovo consiglio sono cosi state fissate all’unanimità:

Presidente – Stefania Galletti

Vice Presidente – Cesare Berni

Segretario – Caterina Cinelli

Tesoriere – Silvia Spinelli.

Il Presidente ringrazia tutti i Soci e il Consiglio per la fiducia rinnovata e, in modo particolare, ringrazia i consiglieri uscenti (Antonio Cinelli, Lidia Cinelli, Patricia Cannatella e Luca Martini) per l'impegno profuso nella promozione dell'associazione e, di conseguenza, del territorio del comune di Vinci.

Il Presidente dà il benvenuto ai neoeletti, sottolineando l'importanza di avere giovani all'interno del Consiglio. Infatti, e per la prima volta, 3 Consiglieri non superano i 30 anni.

“Non è facile - spiega la presidente Galletti - coinvolgere giovani nell'attività di un'associazione di volontariato e credo che questi giovani che hanno scelto di dare il loro contributo siano da lodare. Le attività portate avanti sono tante, tante le manifestazioni che ci vedono come organizzatori. Ci aspettano tre anni di lavoro intenso per la promozione del nostro territorio. Continueremo nella strada intrapresa fino ad ora, dove la parola chiave è -collaborazione- con l'Amministrazione, con le altre Associazioni del territorio, con le pro loco del Montalbano e oltre”.

Fonte: Pro Loco Vinci

