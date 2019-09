Punto da calabrone, 51enne muore per choc anafilattico

Ha avuto uno choc anafilattico dopo essere stato punto da un calabrone, per questo un 51enne, artigiano edile, è morto. L'uomo, sposato con un figlio e residente a Groppoli di Pontremoli in provincia di Massa Carrara, era in un bosco vicino casa sua, forse alla ricerca di funghi, quando è stato punto dall'insetto.

L'uomo era già morto quando alle 17.15 sul posto è arrivato l'elicottero Pegaso, allertato dal servizio 118 dell'Asl Toscana Nord. L'elicottero Pegaso a disposizione dell'eliporto di Massa era impegnato anche nei soccorsi a una giovane donna della Lunigiana colpita da ictus.

La salma dell'uomo è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Pontremoli.

Tutte le notizie di Pontremoli