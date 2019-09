Savino del Bene Scandicci presenta le nuove maglie

Nella giornata di oggi la Savino Del Bene Scandicci ha presentato le divise di gioco per la stagione sportiva 2019 – 2020, la sesta annata che vedrà la formazione scandiccese impegnata nel campionato di Serie A1 e la seconda stagione nel quale la squadra fiorentina affronterà gli impegni di CEV Champions League.

Alla presentazione delle nuove maglie da gioco hanno preso parte tutte le atlete e tutto il rinnovato staff tecnico. Il neo allenatore della Savino Del Bene Marco Mencarelli, il vice coach Marco Bracci, il terzo allenatore Matteo Pilieci, il preparatore atletico Matteo Russo, il nuovo scout Luca Nico e la team manager Sabrina Bertini.

Presenti all’evento l’amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco Sandrio Fallani e dell’assessora allo sport Ivana Palomba, tutti gli sponsor che compariranno sulle maglie da gioco e ovviamente Erreà, con Mariana Conde responsabile sponsor divisione volley dell’azienda di Parma che ha ricordato quanto sia soddisfacente la partnership con la Savino Del Bene Scandicci, un rapporto che si rinnoverà per altri tre anni oltre a quello già in corso.

Francesco Paoletti, da questa stagione Direttore Generale della SDB Scandicci, ha dichiarato: “volevo sottolineare la reciproca soddisfazione nel rapporto con Erreà. Un rapporto dinamico con un grande interscambio di idee.”

Il Sindaco di Scandicci, inoltre, ha ribadito l’importanza della Savino Del Bene come azienda e come realità sportiva, all’interno del tessuto sociale ed economico del territorio scandiccese mettendo in evidenza come, la società del Patron Nocentini sia una rappresentante di Scandicci in Europa e nel Mondo.

La nuova maglia della Savino Del Bene Scandicci è stata scelta in collaborazione con Errea azienda di San Polo in Torrile (Parma), avrà un taglio simile a quella della Nazionale Italiana con i colori bianco e blu per le due maglie Home/Away mentre il consueto rosa per quella dei liberi.

Fonte: Ufficio stampa

