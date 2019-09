Settembre, come affrontare il ritorno alla routine

Il mese di settembre rappresenta per molti la fine delle vacanze, bisogna tornare al lavoro, a studiare e a tutti gli obblighi e doveri della quotidianità. Rientrare nella routine può risultare complicato visto che il corpo e la mente devono abituarsi ai cambiamenti, per farlo nel miglior modo possibile conviene tornare ai soliti ritmi poco a poco. Come? Cercando di evitare stress e riprendendo tutte le abitudini salutari dopo gli eccessi dell’estate.

Vediamo insieme qualche consiglio per affrontare il famoso stress post vacanze.

Riprendi la quotidianità in modo graduale

Qualsiasi cambiamento brusco può provocare stress per questo è importante contemplare un periodo di adattamento della durata di 3 o 4 giorni. E’ conveniente programmare qualche giorno di margine tra le vacanze e il rientro al lavoro per poter così tornare gradualmente agli orari che compongono la propria quotidianità. Una buona idea potrebbe essere quella di regolare giorno per giorno l’orario del risveglio per evitare che perdi l'allarme e sei in ritardo al lavoro.

Sforzati per essere positivo

Il rientro al lavoro o a scuola ha risvolti gradevoli, se ci pensi. Rivedi i tuoi colleghi e i compagni di studio con cui puoi condividere i racconti delle tue vacanze e iniziare nuovi progetti. E’ meglio affrontare questi giorni con un atteggiamento positivo per adattarsi al rientro in modo rilassato e trattando con gentilezza chi ti sta intorno per evitare spiacevoli conflitti con chi condivide con te gran parte della giornata.

Concediti momenti di relax

Cercare momenti per rilassarsi durante la giornata è fondamentale per la tua salute mentale, soprattutto se stai attraversando un periodo di stress come il ritorno dalle vacanze. Sono consigliabili tutti gli esercizi che ti aiutano ad entrare in contatto con il tuo corpo e le tue emozioni, come ad esempio lo yoga o la meditazione.

Cerca interessanti attività di svago

Lavorare o studiare non sono tutto. E’ importante dare il giusto peso anche ad attività di svago per staccare dalla routine ed evitare così un sovraccarico di stress. Il ritorno dalle vacanze è un buon momento per iniziare nuovi progetti o dedicare del tempo ad un hobby che ti appassiona.

Dormi le ore necessarie e mangia in modo salutare

Durante le vacanze gli orari dedicati al sonno tendono a venire sregolati per cui è importante, al ritorno, impegnarsi a riposare adeguatamente e durante almeno 8 ore a notte. La mancanza di sonno può causare irritabilità, stress, stanchezza e incidere su una bassa resa nei compiti da portare a termine.

Anche l’alimentazione è alla base della tua salute. Dopo tutti gli eccessi delle vacanze estive, come mangiare spesso fuori casa e quantità più abbondanti del solito, è bene tornare alle vecchie abitudini e porzioni. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani per perdere qualche chilo di troppo e come consigliano la maggior parte dei nutrizionisti è fondamentale iniziare la giornata con una colazione in grado di fornirti la giusta energia ed affrontare in tutto cinque pasti, tre principali e due spuntini.

Ora non resta che mettere in pratica tutti questi consigli, settembre è un mese ricco di opportunità e tornando alla routine con il giusto piede potrai iniziare l’anno in modo salutare, pieno di energia per i nuovi progetti e ricordando i buoni momenti trascorsi durante l’estate.