Sicurezza, Barnini scrive al ministro Lamorgese: "Più polizia, Empoli importante nel panorama regionale"

"Questa mattina ho firmato la lettera indirizzata al Ministro degli Interni Lamorgese per far presente il bisogno di un potenziamento dell'organico della Forze di Polizia operanti nella nostra città. Empoli è nei fatti una città capoluogo per numero di flussi, traffici, infrastrutture, servizi sanitari. Siamo la quarta stazione della Toscana per numero di passeggeri (9.000 al giorno), la seconda città dopo Firenze per numero di imprese e attività, tre uscite sulla Fi-Pi-Li che ogni giorno contano 27mila veicoli in entrata e uscita, abbiamo un polo scolastico di scuole superiori con 5400 studenti, un presidio ospedaliero che serve un bacino di 15 Comuni e 250mila cittadini. A fronte di questi numeri e della necessità di garantire servizi e sicurezza all'altezza di una città capoluogo vogliamo sottoporre al Ministro la necessità di rafforzare gli organici e le dotazioni strutturali delle Forze di Polizia. Negli anni scorsi abbiamo sottoposto ogni volta questa richiesta al Comitato per l'ordine pubblico e per la sicurezza provinciale. Questo argomento riguarda il benessere e i diritti dei nostri cittadini per questo penso che tutte le forze politiche e i nostri rappresentanti nelle istituzioni parlamentari ci supporteranno in una richiesta di aiuto che non è il frutto di una valutazione estemporanea ma nasce dalla consapevolezza dell'importanza della nostra città nel panorama territoriale e regionale".

Così in una nota su Facebook il sindaco di Empoli Brenda Barnini.

