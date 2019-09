Sparatoria a Follonica: condanna a 20 anni ed ergastolo per padre e figlio

Arrivano le prime condanne per l'omicidio di Salvatore De Simone, avvenuto il 13 aprile 2017 a Follonica, al culmine di una sparatoria in strada. In rito abbreviato è stato condannato all'ergastolo Raffaele Papa e a 20 anni di reclusione il padre Antonio Papa.

Il primo è ritenuto colpevole dell'omicidio di De Simone, con l'aggravante dei futili motivi e su istigazione del padre, oltre al tentato omicidio per il ferimento di Massimiliano De Simone, fratello della vittima, e Paola Martinozzi, una passante raggiunta da un proiettile al collo. Per quest'ultima le lesioni riportate sono irreversibili. Antonio Papa, invece, è stato condannato per omicidio in concorso e porto di arma clandestina. Le motivazioni saranno rese note nei prossimi 60 giorni.

Infine è stato rinviato a giudizio Dmytro Lazoyar, collaboratore dei Papa, per favoreggiamento e detenzione di arma.

