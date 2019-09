Statuto del Museo Leonardiano e variazioni di bilancio nel Consiglio comunale di Vinci

Il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, ha convocato il Consiglio comunale per lunedì 30 settembre 2019 alle ore 21.30. La seduta dell’Assise cittadina si terrà come di consueto presso la Biblioteca Leonardiana e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web del Comune. Si discuterà e delibererà sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del sindaco;

2. Approvazione verbali sedute precedenti - Seduta del 15 luglio 2019;

3. Presa d'atto del prelevamento dal Fondo di riserva;

4. Ratifica della deliberazione di giunta n. 214 del 13/08/2019 di variazione urgente al Bilancio di previsione 2019/2021 assunta con i poteri del Consiglio;

5. Approvazione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2018;

6. Presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

7. Museo leonardiano. Modifiche allo Statuto. Approvazione;

8. Programma Triennale Opere Pubbliche 2019-2021 - Variazione n. 2 al Programma approvato con delibera della C. C. N. 6 del 18.02.2019 - Approvazione.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Vinci