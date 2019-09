Sulle orme di Cosimo I, tappa fiorentina per i 'Percorsi cosimiani'

Passo dopo passo, sulle orme di Cosimo I: domenica 29 settembre tornano a far tappa a Firenze i “Percorsi cosimiani”, itinerari gratuiti alla scoperta delle “testimonianze” del governo di Cosimo I de’ Medici organizzati dal Comune di Firenze e MUS.E, con il supporto di Unicoop Firenze in occasione del Cinquecentenario della nascita di Cosimo e Caterina de’ Medici (tutti gli eventi di “500 Cosimo Caterina” su www.500cosimocaterina.it). Un percorso cittadino consentirà di ripercorrere i luoghi abitati, frequentati e rinnovati da Cosimo I. L’itinerario prende il via dalla sua casa di famiglia, Palazzo Medici su via Larga, per ampliarsi al “quartiere mediceo” circostante, alle residenze di dignitari e consiglieri e proseguire con l’Accademia delle Arti del Disegno, la piazza e al palazzo ducale (poi divenuto il palazzo vecchio di piazza), le eleganti architetture delle magistrature e degli “uffizi”, palazzo Pitti, nuova e monumentale reggia medicea, tratteggiando così le principali committente architettoniche e urbanistiche disegnate da Cosimo I, che ancora caratterizzano in modo marcato il centro di Firenze (Dove: centro storico, Orario: h 10 e h 11.30, Partenza da Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 1, Durata: 1h15’ per ciascuna visita. Prenotazione obbligatoria, per informazioni e prenotazioni Tel. +39 055 2768224 info@muse.comune.fi.it, www.musefirenze.it).

Ultimi appuntamenti, sabato 28 e domenica 29 settembre, per partecipare alle visite guidate gratuite tenute dai mediatori culturali di MUS.E alla scoperta delle bellezze del Giardino della Villa Medicea di Castello grazie alla collaborazione tra Polo museale della Toscana e Comune di Firenze (ore 9:30 e 11:00, prenotazioni MUS.E, Tel. +39 055 2768224 – +39 055 2768558) e ai tour esclusivi alla Villa medicea della Petraia e al Giardino della Villa di Castello a cura di Polo Museale della Toscana, Comune di Firenze e City Sightseeing (info e prenotazioni www.city-sightseeing.it/it/medici-tour/).

Proseguono invece a cura del Polo Museale della Toscana con Unicoop Firenze e Stazione Utopia, le visite guidate anch’esse nel week end per adulti e laboratori per i più piccoli, gratuiti, alle Ville medicee di Petraia e di Cerreto Guidi e al Giardino della Villa di Castello, realizzate nell'ambito del progetto Toscana rivelata, che offre in esclusiva ai soci Unicoop Firenze itinerari alla scoperta del patrimonio artistico e culturale della regione (maggiori info sul sito del Polo Museale della Toscana.

E proprio a una delle esperienze cosimiane più importanti, quella dei Giardini, sarà dedicata la conferenza Tra spirito georgico e Ideologia del Principato. I giardini cosimiani di Castello, Firenze e Pisa in programma domani venerdì 27 settembre all’Accademia delle Arti del Disegno nell’ambito del secondo ciclo di Cosimo I Mezzo Millennio. Il giardino, oltre che occasione di piacevolezza e rilassamento, è anche portatore di messaggi ben precisi, legati al potere, da parte prima di Cosimo e poi dei suoi successori. A tenere l’incontro sarà Gabriele Capecchi, storico del Giardino e del Paesaggio, che ha elaborato una serie di ipotesi interessanti e nuove letture su questa parte dell’attività cosimiana (ore 17.30, Sala delle Adunanze dell’Accademia delle Arti del Disegno, via Orsanmichele 4, ingresso libero).

Ultimi giorni a disposizione, infine, per visitare il “trittico” di mostre “Omaggio a Cosimo I” con il quale le Gallerie degli Uffizi celebrano la figura del primo Granduca di Toscana: “Cento lanzi per il Principe” (Sala di Levante degli Uffizi),“Una biografia tessuta. Gli arazzi seicenteschi in onore di Cosimo I” (Sala Bianca e Sala delle Nicchie, Palazzo Pitti),“La prima statua per Boboli. Il Villano restaurato” (Sala delle Nicchie, Palazzo Pitti), che si concludono il 29 settembre. Tutte le mostre sono incluse nel biglietto dei musei degli Uffizi e di Palazzo Pitti e seguono l'orario di apertura del relativo museo.

Fonte: Ufficio Stampa

