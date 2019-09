Terzo memorial in ricordo di Paolo Ciarfella a Ponsacco

Si svolgerà sabato 28 settembre allo stadio comunale di Ponsacco il terzo memorial in ricordo di Paolo Ciarfella, organizzato dalla Nazionale Italiana Calcio Trapiantati con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ponsacco.

Ponsacchino doc e fondatore della Nazionale Italiana Calcio Trapiantati, Paolo Ciarfella ha lasciato in eredità un compito ben preciso e di grande importanza: diffondere la cultura della donazione di organi.

Un’eredità che viene portata avanti proprio dalla Nazionale Italiana Calcio Trapiantati e che quest’anno la omaggerà con una partita con il G.S. Le Melorie, squadra amatoriale dove Ciarfella è stato di casa per molti anni. Il trapianto risulta spesso l’unica soluzione a certe gravi malattie, così la donazione di organi e tessuti ricopre un’importanza fondamentale per tornare a condurre una vita normale. La Nazionale Trapiantati ha sede a Ponsacco ma è attiva su tutto lo Stivale ed è composta da giocatori provenienti da tutta Italia e che dal rettangolo di gioco diffondono questo importante messaggio, dimostrando che dopo un trapianto non solo si torna a vivere ma anche a praticare sport e a divertirsi.

L’iniziativa coinvolge anche i piccoli calciatori delle scuole calcio del territorio che si affronteranno in un pre-partita amichevole e sarà partecipata anche dagli alunni dell’istituto comprensivo Niccolini dove la Presidente dell’Associazione Katy Russo ha svolto nei giorni scorsi degli incontri di sensibilizzazione sul tema, incontrando una curiosità e un interesse molto positivi.

Il fischio d’inizio sarà alle ore 16.00. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.

Fonte: Ufficio stampa

