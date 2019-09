Turisti tedeschi rischiano di annegare a Viareggio, salvati dai bagnini

Due giovani turisti tedeschi sono stati salvati oggi a Viareggio di fronte a due stabilimenti balneari in Passeggiata. I due facevano parte di un gruppo di studenti. Da quanto si apprende i due si sono trovati in difficoltà e i bagnini, nonostante non ci sia obbligo di sorveglianza sulla spiaggia, erano fortunatamente presenti e li hanno salvati. L'obbligo di sorveglianza delle spiagge è ormai terminato e gli stessi bagnini hanno auspicato che tutti prestino maggiore attenzione durante la stagione autunnale.

