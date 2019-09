Use Rosa, dall'amichevole di Lucca prestazione positiva nonostante la sconfitta

Penultima amichevole per la Scotti in vista del via ufficiale della stagione previsto per domenica 6 ottobre. La squadra di coach Cioni ha giocato sul campo di Lucca, dopo l'amichevole che era stata disputata in precedenza, sempre fra le due squadre, al Pala Sammontana. Stavolta a spuntarla sono state le padrone di casa per 83-64 (17-14, 41-32, 60-46, 83-64 i parziali) anche se le indicazioni che coach Cioni ha avuto sono positive: "Direi buon test - attacca - eravamo sotto dieci a tre minuti dalla fine ed a quel punto abbiamo inserito molte giovani per dar loro la possibilità di fare esperienza in queste amichevoli. Poi dobbiamo considerare che abbiamo giocato senza le nostre due americane che ho preferito tenere a riposo per alcuni acciacchi e quindi, nel complesso, direi che le indicazioni mi hanno soddisfatto. Anche oggi, magari, ci sono stati alti e bassi e su questo lavoriamo però i segnali che vedo sono incoraggianti. Le ragazze stanno lavorando nel modo migliore e mi ritengo soddisfatto come per le ultime due amichevoli perchè stiamo proseguendo su quella strada. Ora dobbiamo crescere sotto il profilo del gioco per essere pronte per la prima di campionato". E domenica a Vigarano, l'Use Rosa chiuderà il suo ciclo di amichevoli prima del via ufficiale.

Il tabellino di Lucca:

Trimboli 9, Morris ne, Mathias, Stepanova 15, Ramo 6, Madonna 16, Narviciute 11, Manetti 2, Ruffini, Francalanci, Bastianoni 5. All. Cioni (Ass. Cesaro, Ferradini, Giusti)

Fonte: Use Basket Empoli

