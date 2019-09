Vertice sull'immigrazione con i prefetti toscani

Convocato oggi dal prefetto di Firenze Laura Lega, a Palazzo Medici Riccardi, un vertice con il capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno, prefetto Michele Di Bari, e i dieci prefetti della Toscana per fare il punto sui molteplici temi relativi all’immigrazione. Hanno partecipato anche il vice capo del Dipartimento prefetto Daniela Parisi e il direttore centrale prefetto Michela Lattarulo. E’ stata l’occasione per approfondire numerosi argomenti di carattere tecnico, compresa la questione dei bandi relativi all’accoglienza dei richiedenti asilo.

Fonte: Prefettura di Firenze

