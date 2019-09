Voce Amica Firenze, corso per aspiranti volontari

Voce Amica Firenze, il più antico servizio di ascolto telefonico in Italia, organizza un nuovo corso per aspiranti volontari. Il corso è totalmente gratuito, non richiede alcun specifico prerequisito e prevede 12 incontri in orario serale dalle 21 alle 23 tutti i lunedì a partire dal 7 ottobre 2019.

Si tratta essenzialmente di un percorso esperienziale, finalizzato a comprendere se si possiedano le caratteristiche necessarie per svolgere un servizio che prevede l’ascolto e l’accoglienza dell’altro senza nessun giudizio o preclusione ed in completo anonimato.

Mai come oggi la solitudine è presente nella quotidianità e sempre più persone hanno desiderio di stabilire una relazione con qualcuno.

Voce Amica Firenze cerca di soddisfare questo bisogno da 55 anni con grande impegno e passione, garantendo l’ascolto tutti i giorni dell’anno, festività comprese, dalle ore 16 alle ore 6 del mattino seguente.

Per info ed iscrizioni:

mail: volontari@voceamicafirenze.org

cell: 331 5847920

web: www.voceamicafirenze.org

FB: Voceamicafirenze

Fonte: Città metropolitana di Firenze

