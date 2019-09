Inizia la stagione per l'Abc Castelfiorentino

Tutto pronto in casa Abc Castelfiorentino per un weekend davvero ricchissimo di appuntamenti.

Si inizierà sabato sera con la grande cena di inizio stagione che radunerà al PalaBetti atleti, staff, sponsor e tifosi: sono già 450 i prenotati per la festa gialloblu che segnerà il via ufficiale alla stagione 2019/2020. Durante la serata saranno infatti presentate ufficialmente tutte le formazioni ai nastri di partenza, dalla C Gold fino al Minibasket.

Domenica, invece, arriverà il momento della fatidica “prima”: alle ore 18 l’Abc Solettificio Manetti riceverà lo Scuola Basket Arezzo per il debutto in campionato. Dopo una lunga pre season divisa tra impegni di Coppa Toscana e amichevoli, da adesso in poi si inizierà a far davvero sul serio. I gialloblu in questo esordio affronteranno peraltro una delle squadre più attese e che, già in Coppa, ha dimostrato di potersi candidare tra le indiscusse big dopo aver rifilato la bellezza di 36 punti a domicilio ad Agliana nello spareggio valso il pass per la Final Four.

Arbitreranno l’incontro i sigg. Natucci di Bagni di Lucca e Sgherri di Livorno, mentre il prepartita vedrà scendere in campo il gruppo Under 13 impegnato in amichevole contro Valbisenzio.

Ricordiamo che, fin dalle ore 17, sarà possibile sottoscrivere direttamente al PalaBetti l’abbonamento al campionato. Per dettagli e costi su biglietti e abbonamenti https://bit.ly/2kQNSpF

Fonte: Abc Castelfiorentino

