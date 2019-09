In 1000 pedalano e 'accendono' Palazzo Vecchio per fermare i cambiamenti climatici

Continua la mobilitazione per il clima a Firenze. Dopo la manifestazione di questa mattina che ha visto decine di migliaia di studenti, ma anche famiglie e cittadini, prendere parte al terzo sciopero mondiale per il clima, questa sera un messaggio luminoso di attenzione per l’ambiente si è acceso su Palazzo Vecchio.

Grande partecipazione per l’iniziativa di Unicoop Firenze Sali in sella e illumina Palazzo Vecchio: i posti disponibili per la registrazione (800) erano già esauriti da questa mattina e in piazza si sono presentate oltre mille persone, per pedalare per l’ambiente e produrre energia pulita per la proiezione di immagini ambientali sulla facciata di Palazzo Vecchio.

Molti anche i turisti e i cittadini di passaggio che si sono fermati ad ammirare lo spettacolo di onde e delfini proiettati in piazza Signoria.

Le immagini del videomapping, infatti, hanno avuto come protagoniste le campagne L’Ambiente non è usa e getta di Unicoop Firenze e Arcipelago Pulito di Regione Toscana, Legambiente ed Unicoop Firenze per pulire il mare dai rifiuti.

