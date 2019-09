Agricolando, gran finale a Castelfiorentino con la Coppa dello Zuccone

Ultimi due giorni di festa alla frazione di Dogana (Castelfiorentino FI) con “Agricolando”, kermesse di vita rurale che tra stand gastronomici, fattorie didattiche e animali, laboratori e giochi, si svolgerà a partire dal pomeriggio di domani (sabato 28 settembre) fino a domenica sera.

Avvio, dunque, da sabato pomeriggio con il mercatino gastronomico, i giochi per bambini e il 1° trofeo “Dogana Cup”, gara ciclistica categoria giovanissimi (da G1 a G5) in collaborazione con la Società Ciclistica Castelfiorentino A.S.D. Il circuito della competizione percorrerà le strade della frazione interessando via Sanminiatese, via 8 Marzo e via Deledda.

Dalle ore 17.00 sarà possibile vedere il “planetario digitale” (ingresso 2 euro, aperto fino a mezzanotte), spettacolo del firmamento dedicato alle famiglie che si potrà ammirare anche in pieno giorno. Grazie all’impiego di un soffitto emisferico, i planetari riproducono infatti dei cieli in miniatura, simulati con estremo realismo da speciali proiettori, in grado di rappresentare stelle, pianeti e tutti i principali fenomeni della volta celeste.

In serata, cena sull’aia con accompagnamento musicale. Da leccarsi i baffi il menù, rigorosamente “a tema”: antipasto contadino, ribollita, zuppa di funghi, lasagne, penne porri e salsiccia, trippa alla “doganese”, braciole contadine, arista al forno, fagioli all’olio, erbette saltate, dolci della nonna e vino del contadino (“ma di quello bono”).

domenica 29 settembre, avvio di primo mattino con gli stand gastronomici, l’esposizione di trattori nuovi e d’epoca e di animali. Alle ore 12.00 apertura del ristorante e dalle 14.00 sarà possibile partecipare ai laboratori formativi per bambini: orto e fattoria didattica con gli animali. Alle ore 15.00, oltre al laboratorio di “biscotti, decorazioni e smielatura” è in programma la “Coppa dello Zuccone”, gara di tiro alla fune aperta a tutti. La singolare contesa, che vedrà alternare squadre di sei membri (5 uomini e 1 donna) avrà per oggetto un macchinario realizzato artigianalmente dagli organizzatori, in cima al quale sarà posizionata una zucca enorme. (iscrizione 5 euro). Durante la pesa della zucca, sarà anche organizzato un torneo di tiro dello zuccone su carro.

“Agricolando” è organizzata dal locale Circolo Arci in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino

Per ulteriori informazioni sulla festa si può visitare la pagina Facebook di Agricolando.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino