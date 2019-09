Sporcizia, insetti e cibo senza tracciabilità: albergo di Chianciano nei guai

Un albergo di Chianciano Terme è finito nel mirino dei Nas e l'Asl Toscana Sud-Est ne ha disposto la sospensione dell'attività di ristorazione. I controlli dei militari hanno portato al sequestro di circa 45 chili di carne, pasta, dolci e passati di verdure posti in un frigo senza indicazioni su provenienza e tracciabilità. Per questo è scattata una multa da 1.500 euro. Le sanzioni sono state aumentate di altri 3mila euro per via delle gravi carenze igieniche e sanitarie: i carabinieri hanno trovato insetti, sporcizia diffusa e nessuna attuazione delle norme di autocontrollo alimentare.

