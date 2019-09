Allergie, test gratuiti alla Misericordia di San Casciano

San Casciano ospita un importante evento dedicato alla prevenzione dei disturbi immunitari e delle forme allergiche. Quali sono le tipologie, le cause, i sintomi di una patologia sempre più diffusa e presente in varie forme? Un’importante occasione di informazione, in programma domani, sabato 28 settembre, negli ambulatori della Misericordia di viale Corsini, proverà a rispondere a questo e altri quesiti con la partecipazione e il supporto specialistico di alcune figure di riferimento nel mondo della sanità fiorentina. E’ dedicata alla memoria di Lapo Tesi l’iniziativa organizzata da Federasma e Allergie Onlus Federazione Italiana Pazienti, Arciconfraternita della Misericordia di San Casciano, Comune di San Casciano e Associazione Toscana Asmatici Allergici.

Si tratta di un servizio gratuito offerto dagli ambulatori della Misericordia di San Casciano, in occasione delle giornate di prevenzione sulle allergie. Il 28 settembre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17, saranno effettuate gratuitamente le prove allergiche negli spazi degli ambulatori di viale Corsini 35-37. Saranno presenti gli allergologi Oliviero Rossi, Paola Parronchi, Gianfranco Vitiello. Le prove saranno effettuate su prenotazione al numero 055 820235. La prova spirometrica sarà effettuata presso piazza Pierozzi dove sarà presente un'ambulanza della Misericordia di San Casciano.

"È un'iniziativa molto importante di informazione e prevenzione su un tema diffuso e complesso come quello delle allergie - dichiara l'assessore alle politiche sociali e sanitarie Elisabetta Masti - un evento che possiamo realizzare sul nostro territorio grazie alla stretta collaborazione con le associazioni locali". La Misericordia di San Casciano, oltre alle iniziative per la prevenzione, è nota per i suoi importanti ambulatori specialistici diretti dal Direttore Sanitario, il dottor Paolo Mancini, che svolge consulenze gratuite di chirurgia per tutti coloro che ne hanno bisogno.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

Tutte le notizie di San Casciano in Val di Pesa