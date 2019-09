Nuovo allestimento floreale e pulizia dell'area adiacente all'ospedale

Un nuovo allestimento dell'area a verde e la pulizia del terreno adiacente all'ospedale San Jacopo. Sono alcuni degli interventi completati nelle settimane scorse dal personale del cantiere comunale per rendere più decoroso e ospitale l'ingresso e il transito nella zona circostante al presidio ospedaliero, un tratto particolarmente frequentato e trafficato anche per la vicinanza dello svincolo autostradale.

Il completamento dei lavori sarà salutato sabato 28 settembre, alle ore 11, alla presenza del sindaco Alessandro Tomasi.

Ideato e completato dai giardinieri comunali, il progetto di recupero ha interessato un'area a verde da tempo incolta ed è stato realizzato in economia, beneficiando anche delle donazioni di Romiti Vivai e di alcuni artisti pistoiesi. Particolarmente impegnativa l'azione di rimozione dall'area dei rifiuti (bottigliette di plastica, sacchi di immondizia, cartacce e altro), che ha impegnato gli addetti per diversi giorni. Si tratta di un intervento che si aggiunge alle imponenti operazioni di pulizia nella zona compresa tra l’obitorio e il campo Rom, intraprese congiuntamente da Amministrazione comunale, Alia e Consorzio di bonifica medio Valdarno lo scorso giugno.

Rose ad alberello, Ibiscus Palustri, Dimorfoteche, cipressi, un tasso Baccata e un ulivo secolare: ogni fiore e arbusto scelti per decorare l'aiuola di fronte all'ospedale ha un suo significato, un modo per rendere omaggio alla “conoscenza medico-scientifica” e all'impegno di tanti professionisti che ogni giorno operano negli ospedali.

Al centro dell'allestimento floreale, nell'area a verde appena risistemata, un libro scolpito in marmo realizzato e donato alla città dall'artista Nevio Di Marco, mentre Gianfranco Nunziati ha creato un leggio in ferro sul quale è riportata la frase che sintetizza il significato dell'allestimento.

A completare l'intervento, l'installazione di una staccionata in metallo corten, utile a delimitare la carreggiata. Scelta per la capacità di unire funzionalità ed estetica, la nuova palizzata sostiene circa sessanta vasi di fiori della varietà Vinca, che con la fioritura danno colore all'area.

L'intervento più impegnativo ha riguardato la pulizia di un'ampia area (circa dieci ettari) contigua all'ospedale, dove nel tempo si erano accumulati rifiuti che sono stati raccolti e portati via. Rimosso il materiale di scarto, gli operai hanno dovuto effettuare quattro viaggi con i mezzi comunali verso l'area di smaltimento.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia