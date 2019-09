Auser regionale e Auser Pistoia al Festival della Salute di Montecatini

Una delegazione composta da 60 persone dell’Auser Regionale parteciperà alle tre giornate del Festival della Salute 2019 in programma il 27, 28 e 29 settembre a Montecatini.

Quello della salute è uno dei temi cari all’Auser che da sempre in Toscana ha sviluppato progetti per il benessere fisico e psicologico degli anziani. Una delle attività svolta in tutte le sedi territoriali dell’Auser toscana, infatti, è l’AFA (Attività Fisica Adattata) ideale per le persone non più giovani, così come è importate da sempre per Auser Toscana l’attenzione all’alimentazione corretta ed equilibrata. Nelle tre giornata del Festival della Salute sarà presente anche uno stand di Auser Pistoia dove verranno proposti due momenti gestiti dall’associazione territoriale: uno legato ai corretti stili di vita e l’altro proprio sull’Attività fisica Adattata.

Ecco il programma

Sabato 28 settembre dalle 11.15 nella Sala Scrittura si terrà l’incontro “MOVI-MENTI conoscere come rafforzare i fattori di protezione attraverso pratiche di consapevolezza del corpo a riposo, in movimento e in relazione all’ambiente per mantenere sali stili di vita” in collaborazione con l’assessorato alla Salute della Regione Toscana.

Sabato 28 settembre alle 16 nell’Area Laboratori si terrà un laboratorio didattico dal titolo “Laboratorio. Gli antichi saperi per lo scambio tra generazioni: la sartoria dell’Auser di Agliana (PT) a cura di Auser Agliana e Auser Territoriale Pistoia.

Sabato 28 settembre alle 16 nella Sala Regina si terrò il convegno “Alimentazione e benessere per una vita lunga e sana” a cura dell’assessorato alla Salute della Regione Toscana.

Sabato 28 settembre alle 17 nella sala Nencini si terrà il convegno “Programma autunno-inverno Auser Territoriale Pistoia, proiezione video Gente Lavoratora” interviste nell’ambito del progetto Teatro dei Mestieri a cura dell’Auser Territoriale Pistoia.

