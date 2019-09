Bacco Artigiano, a Rufina la ceramica di Montelupo

Chi in questo fine settimana capiterà in quel di Rufina, alla 44° edizione del “Bacco Artigiano, una delle più longeve manifestazioni dedicate alle tradizioni della cultura enogastronomica e dell’artigianato del territorio fiorentino, nella splendida Villa di Poggio Reale potrà visitare una mostra organizzata da CNA Firenze e dedicata al meglio dell’artigianato artistico del territorio fiorentino: “Artigianato d'eccellenza per un futuro artigiano”.

Tra i protagonisti la ceramica di Montelupo Fiorentino e della Val d’Elsa: una serie di manufatti in cui tradizione e creatività si intrecciano continuamente, dando vita a prodotti sempre nuovi ed apprezzati in tutto il mondo.

La mostra è una delle iniziative del progetto ‘Futuro Artigiano’ messe in campo da CNA per promuovere l’artigianato fiorentino e farlo riscoprire alle nuove generazioni che, spesso, non riescono a riconoscergli il giusto valore.

Fonte: CNA - Ufficio stampa

