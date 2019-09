Banca di Pescia e Cascina, 30 borse di studio per i più meritevoli

Trenta borse di studio per gli studenti più meritevoli nell’anno scolastico e accademico 2018/2019. Sono quelle messe a disposizione da Banca di Pescia e Cascina per i suoi Soci e per i loro figli o nipoti in linea diretta dentro il 2° grado.

In particolare 10 borse da 200 € ciascuna per gli studenti che abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria inferiore con un giudizio complessivo non inferiore a 10/10; 10 borse da 250 € ciascuna per gli studenti che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore con una votazione non inferiore a 100/100; 10 borse da 450 € ciascuna per gli studenti che abbiano conseguito la laurea universitaria magistrale con un voto non inferiore a 110/110.

“Stare vicino ad un territorio –ha ricordato il presidente di Banca di Pescia e Cascina Franco Papini– significa anche valorizzare i talenti”.

Il bando e la domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito www.bancadipesciaecascina.it nella sezione News. Le domande dovranno pervenire in banca entro il prossimo 25 novembre compreso.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pescia