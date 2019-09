Camion in contromano in A1: la Polstrada evita il peggio

La scorsa notte, sull’A1, si è sfiorato il dramma, tra le uscite di Chiusi e di Valdichiana. Un camionista di 50 anni, originario di Milano, probabilmente a causa di un colpo di sonno si è ritrovato nella direzione opposta a quella di marcia, dopo uno scambio di carreggiata dovuto alla presenza di un cantiere, in direzione nord. Ma una pattuglia della Sottosezione di Battifolle, su indicazione del Centro Operativo Polstrada della Toscana, nel frattempo allertato dagli automobilisti di passaggio, è riuscita a intercettarlo presso l’area di servizio di Montepulciano. Lui, alla guida di quel bisonte, non ha potuto negare l’evidenza e, pertanto, è stato multato per circa 10.000 euro e la patente gli verrà revocata.

