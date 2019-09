Casciana Terme Lari accoglie questo weekend la XII Festa Nazionale del PleinAir. In programma dal 27 al 29 settembre, la festa è un incontro diffuso organizzato dall’Associazione dei Paesi Bandiera Arancione e dalla rivista PleinAir. Una manifestazione unica nel suo genere che coinvolge decine di piccoli borghi nelle più diverse regioni che hanno ottenuto il marchio di qualità turistico ambientale "Bandiera Arancione” e visitatori pronti a scoprirne le bellezze nascoste.

Un' opportunità per far conoscere le eccellenze termali, paesaggistiche, culturali e enogastronomiche che questo territorio offre ad un turista esigente e libero che sceglie di percorrere le rotte turistiche meno battute, soffermandosi nei luoghi dove si assapora un gusto e un benessere particolare.

Tante le iniziative messe in campo dall'Amministrazione Comunale che ormai da dodici anni rinnova l'adesione a questa iniziativa offrendo un'ospitalità generosa ai camperisti che hanno scelto di fare tappa a Casciana Terme Lari per scoprire di questo territorio unico.

Da questa sera (27/9) a domenica gli equipaggi che hanno aderito all'iniziativa e che sosteranno nella cittadina termale, potranno approfittare di questa accoglienza. Sabato sarà una giornata da dedicare a Casciana Terme. Nella mattinata potranno conoscere le Terme e il relax che questa struttura offre, per poi dedicarsi ad un momento culturale visitando la mostra di Francesco Baronti “mondi fantastici” allestita presso gli spazi espositivi di Art Vital. Nel pomeriggio, invece possibilità di partecipare all'inaugurazione del murales di Francesco Baronti, alle ore 17,30, in via dell'Arco, ma anche di scoprire la natura e il territorio con una pedalata in E-bike attraverso le colline che circondano la cittadina. Domenica invece, dopo un momento sportivo - lezione di Pilates nel giardino delle Terme - una giornata alla scoperta del borgo di Lari. Dopo una visita guidata del centro storico e del castello dei Vicari, ci sarà l'opportunità di scoprire anche le tante eccellenze gastronomiche che il territorio offre.

Tutte le informazioni: Ufficio turistico .0587/646258 - https://bit.ly/2kfLSXI

Fonte: Comune di Casciana Terme Lari - Ufficio Stampa

